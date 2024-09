Travolge con l' auto una bici e fugge denunciato 50enne

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ha urtato una donna che viaggiava in sella a unacletta, e poi si è allontanato. Gli agenti della polizia locale hanno individuato il responsabile di un incidente avvenuto nei giorni scorsi a Jesolo.Il sinistro si è verificato in una zona centrale del lido, dove una donna in