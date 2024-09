Tragedia di San Felice a Cancello La Cisal | Urge messa in sicurezza dei territori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Il ritrovamento operato nel comune di Sandai Vigili del Fuoco, del secondo disperso dell'alluvione del 27 Agosto, pone tragicamente fine alle lunghe ricerche. Al momento dell'ondata di fango ed acqua l'uomo si trovava a bordo di un motocarro a tre ruote in compagnia della madre, la cui salma era stata rinvenuta nel laghetto dell'ex cava Giglio lo scorso 2 Settembre. "Per rispetto dei parenti e di coloro che stavano operando le ricerche abbiamo mantenuto sulla faccenda un religioso silenzio" ha commentato il Segretario Generale dellaCaserta Ferdinando Palumbo "ma oggi non possiamo far altro che manifestare la nostra rabbia per uno, quello della provincia di Caserta, che vive l'incuria e l'abbandono.