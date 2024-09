Traffico Roma del 12-09-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazioneancora intenso su strade consolari in uscita dalla città spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando la capitale con piogge a volte anche di forte intensità sul Raccordo Anulare abbiamo ancora in carreggiata esterna tra via della Magliana e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e lei entra nei salari e poi tra bufalo e Tuscolana con la tratti in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24Teramo da Viale Togliatti a raccordo anulare si sta in fila anche sul viadotto della Magliana nelle due direzioni permangono code sulla tangenziale interessata dai lavori dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta da via Salaria a via dei Campi Sportivi sempre sulla tangenziale per lavori fino al 4 ottobre chiusa la zampa che dal ...