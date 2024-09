Traffico Roma del 12-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

intensa sulle strade della capitale proseguono i lavori su via del Foro Italico con transito su carreggiata di Dotta tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni di percorrenza sulla A24 per lavori urgenti di manutenzione della pavimentazione anche questa notte dalle 22 alle 6 sarà chiusa la rampa che della carreggiata interna del grande raccordo anulare porta in A24 in questa direzione è aperta la stazione metro Ottaviano restano ancora chiuse per lavori di ammodernamento le stazioni Spagna e Furio Camillo infine attenzione al maltempo oggi per rischio temporali raccomandiamo prudenza nella guida per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it