Tra pizziche e tarante

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di giovedì 12 settembre 2024) *SOGNO SALENTINO* in collaborazione con *Maria Francesca Francioso* presenta: TRAConferenza & Laboratorio. Sabato 12 Ottobre, dalle 11 alle 17.30 c/o Sala Circoscrizionale, via Anselmi 7/A, San Massimo - Verona Una giornata dedicata alla conoscenza e all'approfondimento