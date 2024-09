Touring Club Italiano | il 6 ottobre la Caccia ai tesori arancioni

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) In Emilia-Romagna, tra i 12 borghi coinvolti, anche unaal tesoro enogastronomica a Portico e San Benedetto (FC) e due eventi in costume d’epoca, in programma a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) e Castelvetro di Modena (MO).La data da segnare in calendario per poter far parte