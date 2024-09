Totti mette in guardia De Rossi | l’avvertimento e il paragone con Mourinho

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Daniele è il parafulmine e chi ci riè lui. Fortunatamente è uno che conosce tutto e tutti. Rischia di diventare il nuovo? Certamente, anche se in questo momento è l’unico che può fare l’allenatore a Roma. Ma torniamo al solito discorso, se c’è la società forte che esce allo scoperto e parla chiaro sugli obiettivi, allora è tutto tranquillo. In questo modo la piazza sa tutto. Invece ora la colpa, nel caso le cose non dovessero andare bene, ricadrebbe tutta su Daniele“. È quando dichiarato dall’ex capitano della Roma, Francesco, in un’intervista al ‘Messaggero’. “È quello che è accaduto a, perché José civa la faccia. Però nessuno lo aiutava, nessuno parlava. Dopo è dura eh,rsi contro sei milioni di persone. E dura, perché puoi essere chi vuoi, se non porti risultati, diventi il capro espiatorio.