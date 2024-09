Torrione mamme in protesta | preside al lavoro contro i doppi turni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl suono della prima campanella per gli alunni della scuola media Pironti, inclusa nell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo Secondo nel quartiere diè stato coperto dalle proteste dei genitori che, armati anche di cartelli, hanno manifestato il proprio disagio per la dislocazione delle aule che erano ospitate nella Carlo Alberto Alemagna, la scuola chiusa per vulnerabilità sismica, da oggi, primo giorno di scuola, ufficialmente trasferite nel plesso della Lanzalone Posidonia. Il massimo impegno della dirigente scolastica Mariarosaria Napoliello per trovare una soluzione che consentisse di evitare soprattutto inon ha soddisfatto le esigenze dei genitori che hannoto soprattutto per il posticipo di mezz’ora dell’ingresso in entrata e in uscita.