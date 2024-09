Torna il memorial Aldo Di Bella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Decima edizione, domenica al palasport di via Treves di Pavia, per ilDi. Due gli appuntamenti. Alle 15 un’amichevole under 17 tra Here you can Pavia che organizza ile Basket Team 1995 Pizzighettone e alle 18 tra Pallacanestro Pavia 1933 e Basket Team 1995 Pizzighettone. L’assessora alla Sport Angela Gregorini ha sottolineato la collaborazione "tra due realtà importanti della città". "Sarà una giornata di socialità e allegria - ha aggiunto Fabio Di-, anche se per noi figli è sempre dolorosa. L’incasso (ingresso dai 18 anni 5 euro) sarà devoluto in beneficenza.