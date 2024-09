Tir ribaltato e coda in autostrada | conducente gravemente ferito e intubato

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Grave incidente sull'A7. Poco dopo le ore 16 di giovedì 12 settembre 2024 un tir si è, per ragioni in via di accertamento, tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 7 e ambulanze della Croce Verde di Busalla e Casella. Due