Ti stiamo spiando il pc abbiamo visto i tuoi video sporchi Cos’è questo messaggio? Cosa succede?

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) Negli ultimi tempi, molti utenti hanno segnalato di aver ricevuto messaggi minacciosi con il testo: “Tiil PC,”. Questi messaggi, che arrivano tramite email o altre piattaforme di comunicazione, sono parte di una truffa sempre più diffusa, progettata per sfruttare la paura e l’ansia delle persone.“Tiil pc,” Ilin questione fa parte di una truffa ben orchestrata chiamata “sextortion”, ovvero un’estorsione sessuale. I truffatori affermano di aver installato uno spyware sul tuo computer che ha registratocompromettenti di te mentre visitavi siti per adulti. Successivamente, minacciano di diffondere questi presuntitra icontatti a meno che tu non paghi una somma di denaro, spesso in criptovaluta come Bitcoin, per evitare la diffusione.