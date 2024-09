The Space Cinema dal 15 al 19 settembre tutti i film a 350 euro

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nei multisala del circuito sarà possibile acquistare i propri biglietti ad un prezzo vantaggioso per vedere icampioni d’incassi del momento, le nuove uscite internazionali e quelle italiane. Un’opportunità unica per godersi la magia del grande schermo a un prezzo vantaggioso. È “in Festa”, l’iniziativa che dal 15 al 19 settembre consentirà agli spettatori di The