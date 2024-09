Temporale su Napoli quanto durerà il maltempo

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'attesa ondata diè giunta in Campania, ponendo fine alle temperature africane che hanno caratterizzato l'estate. Le piogge intense dureranno per tutta la notte. Tempo incerto anche venerdì 13 con piogge e schiarite. Per il 13 è in vigore l'allerta meteo su tutta la Campania