Tassi BCE | oggi atteso secondo taglio Focus su prossime mosse

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pronto ildeicon cui la Bce allenta la stretta monetaria iniziata durante la crisi energetica del 2022-2023. Il nodo principale nella riunione del Consiglio Direttivo della BCE disarà quello di valutare le nuove proiezioni economiche su inflazione, crescita PIL e disoccupazione per capire quale sarà la direzione della politica monetaria nei prossimi mesi. Tenendo conto dei passi in avanti fatti dall’inflazione verso l’obiettivo del 2%, crediamo che la scelta di tagliare di 25 punti base idi interesse sia quasi certa. I dubbi sono, invece, legati alleazioni. Lo sottolinea Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia in previsione del meeting della BCE