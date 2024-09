Tampona un' auto mentre è alla guida drogato arrestato dai poliziotti

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) In preda agli effetti della cocaina si è messo in macchina e non è riuscito ad uscire neanche da un parcheggio in un'area di servizio senza fare danni. In pratica sono dovuti intervenire gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone all’interno dell’Area di Servizio “La Macchia”