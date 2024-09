Sussulti dal gigante incatenato

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 12 settembre 2024) Fa notizia l’affermazione nei due Land tedeschi della Turingia e della Sassonia di Alternative für Deutchland, nonché del nuovo partito guidato dalla Wagenknecht. Per quanto il primo sia definito di estrema destra e il secondo di estrema sinistra, i programmi non sono molto diversi e, oltre a chiedere norme più restrittive sull’immigrazione, si oppongono all’impegno militare in Ucraina. La somma dei risultati delle due formazioni si avvicina addirittura al 50%. Evidentemente si tratta di una grave sconfitta dei due tradizionali partiti e in particolare di quello socialdemocratico attualmente al governo. Tra un anno ci saranno le elezioni nazionali e il cancelliere Scholz è seriamente in pericolo.