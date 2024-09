Stretta sui viaggi nel Regno Unito Scatta il visto 12 euro per andare a Londra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024)are per turismo nelsarà sempre più simile adnegli Stati Uniti a partire dall’anno prossimo:l’obbligo delelettronico a pagamento denominato Eta (Electronic Travel Authorisation) anche per i cittadini dell’Ue, italiani inclusi. Il governo laburista britannico ha presentato i dettagli del sistema destinato a entrare in vigore dal 2 aprile 2025, con forme di esenzione previste per chi ha undi lavoro o risiede regolarmente oltremanica. L’estensione dell’Eta è programmata da tempo anche per i soggiorni di breve durata di vacanzieri provenienti dall’Unione, non più coperti dalla libertà di movimento automatica entro i confini britannici in base alle restrizioni del dopo Brexit. Il tutto si traduce nella necessità di pagare 12: così si potranno compieremultipli per soggiorni fino a sei mesi nell’arco di due anni.