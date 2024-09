Strage di Fratticiola il malessere psichico di Enrico non compatibile con la custodia di fucili Serve una speciale banca dati

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un casolare in Umbria evoca pace e ristoro dell’anima. Una famiglia coesa, dicono, quella diScoccia, uomo mite, addetto alla bellezza per gli anni trascorsi in Galleria. La moglie Maristella, a un passo dalla pensione, quel giorno si godeva aria fresca e sole, con Elisa, figlia dei due