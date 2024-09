Stellantis l' offerta beffa agli operai cassa integrati | condizioni agevolate per comprare una Maserati

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un incentivo che sa tanto di. È quello che hanno ricevuto via mail i lavoratoriche martedì sera - il 10 settembre 2024 - erano in attesa dell'arrivo dell'arcivescovo Repole alla festa della Fiom di Torino. Poche righe da parte del gruppo automobilistico per comunicare loro una