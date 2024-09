Stellantis | da domani stop produzione 500 BEV Mirafiori fino a 11 ottobre**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Torino, 12 set. – (Adnkronos) – Stellantis Italia annuncia di avere comunicato ai sindacati che ladella 500 BEV asubirà una sospensione delle attività che si prolungheràall?11 ottobre. La misura – sottolinea il gruppo – “è resa necessaria dall?attuale mancanza di ordini legata all?andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori, soprattutto europei”. Stellantis è fermamente impegnata a garantire la continuità di tutti i suoi impianti e delle sue attività e sta lavorando duramente per gestire al meglio e traguardare questa difficile fase della transizione.