Stai Attento è il nuovo singolo degli Zagreb

(Di giovedì 12 settembre 2024)Da venerdì 13 settembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Dischi Soviet), il, che anticipa l’EP “TERRA BRUCIATA” in uscita l’8 novembre. “” è un brano che nasce da un brainstorming fatto a 2 teste durato circa dieci giorni, durante il quale la band ha provato a raccontare la “paura di essere” qualcuno o qualcosa. “” è la tipica frase pronunciata dagli adulti che a lungo andare potrebbe creare ansia, panico e paura. La produzione del pezzo è stata affidata ad Andrea Sologni (Gazebo Penguins), mentre il mixaggio e il mastering sono stati curati da Federico Viola presso l’Animal House Studio di Ferrara. Commenta la band: «è il nostro primoscelto per questo EP 2024 “Terra Bruciata”.