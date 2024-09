Sport in tv oggi giovedì 12 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Anche12, sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con la fase a gironi delle Finals di Coppa Davis ed i tornei WTA di Monastir e Guadalajara, con due azzurre protagoniste, il ciclismo, con gli Europei e la Coppa Sabatini. Per quanto concerne il tennis proseguiranno i gironi di Coppa Davis: inquest’Germania-Cile, Canada-Finlandia, Paesi Bassi-Brasile ed Australia-Cechia. Per i tornei WTA saranno protagoniste a Monastir Lucia Bronzetti, sia in singolare che in doppio, ed a Guadalajara Lucrezia Stefanini. Classifica Coppa Davis, Italia al comando. E la sconfitta dell’Olanda cambia tutto CALENDARIOIN TV1205.00 Tennis, Coppa Davis: Germania-Cile – Sky252, Sky Go, NOW, SuperTenniX 10.30 Ciclismo, Coppa Sabatini – 14.00 RaiHD, Rai Play, discovery+, differita 17.