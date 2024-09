Sottoripa tenta di rubare un portafogli e scappa | inseguito da un altro cittadino lo aggredisce

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ancora scene di violenza in via di: mercoledì scorso, in serata, un uomo di nazionalità marocchina hato diilal titolare di un negozio.da un, ha ingaggiato una colluttazione riuscendo a fuggire, ma è stato infine bloccato da una pattuglia