Siccità il governo punta sui dissalatori per contrastare l' emergenza

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) "La riattivazione in Sicilia dei trepotrà avvenire in tempi compatibili con l’idrica che sta coinvolgendo l’Isola. E questo grazie alla mia richiesta di poteri in deroga ribadita oggi durante la riunione della Cabina nazionale di regia per la crisi idrica, presieduta dal