Si fa festa al Giardino Corallo con il Messina pop up beer

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tutto pronto per ilpop upche si terrà dal 12 al 15 settembre aldalle ore 19 all' una di notte. All' attesa kermesse ci saranno 6 birrifici artigianali siciliani, local food e live revival music.Programma Giovedì 12 settembreHome Escaped - Live rock