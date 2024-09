Si è alzato il sipario su In Fabule

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tre appuntamenti tra settembre e ottobre per la rassegna "In" promossa dall’associazione Verba Manent, che inizia domenica 15 settembre con una giornata di rappresentazioni a Palazzo Estense in cui i varesini potranno fare un tuffo nel passato. Attori calati nei ruoli di nobili, cameriere, governanti, borghesi e contadini, racconteranno la storia di Francesco III d’Este, di Varese e dell’Italia dalla seconda metà del ‘700 fino alla seconda metà dell’800 con la Varese garibaldina. Di stanza in stanza i visitatori incontreranno anche musicisti e danzatori in abiti d’epoca. Gli altri due appuntamenti il 5 ottobre e il 20 ottobre.