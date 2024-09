Serve davvero a qualcosa questo classico rimedio beauty della nonna? La risposta dell' esperto è sì

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 12 settembre 2024) È forse l’immagine più tipica quando si parla di relax: applicare due sottili fette di cetrioli sugli occhi mentre si è rilassate sul divano. Ma funzionano? Combattono veramente occhi gonfi e occhiaie? Come capita spesso per i cliché, laè sì. Grazie alle loro proprietà, il cetriolo allevia gli inestetismi’area perioculare. E non solo.