Serie D Ugento-Angri | le info sui biglietti

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 12 settembre 2024) Apertura VenditaCalcio vs U.S.Vi aspettiamo domenica 15 settembre, alle ore 16:00, per l’esordio casalingo dei giallorossi contro l’U.S.presso lo Stadio “A. Bianco” di Gallipoli! Non perdere l’occasione di sostenere i nostri ragazzi in questa importante gara!