Serie A Orsato SVELA | Rocchi mi aveva chiesto di arbitrare un altro anno Vi SVELO il mio FUTURO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Daniele, ex arbitro diA, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport parlando di vari temi Danieleha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo. L’ex arbitro internazionale e diA è intervenuto perre alcune idee sul suoe non solo.– «Dico subito: non