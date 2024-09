Senegal presidente scioglie Parlamento

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 23.05 Ilese Diomaye Faye ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e ha indetto nuove elezioni legislative per il 17 novembre. "Ho sciolto l'Assemblea nazionale per chiedere al popolo sovrano i mezzi istituzionali che mi consentirebbero di dare sostanza alla trasformazione sistemica che gli ho promesso", ha detto Diomaye Faye alla tv nazionale. L'intero Paese ha subito oggi un lunghissimo blackout dovuto ufficialmente a un guasto di una centrale di Dakar, che si è risolto parzialmente in serata.