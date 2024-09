Scuola | Meloni ' traguardi tutti possibili per chi si impegna sul serio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Un enorme in bocca al lupo agli studenti italiani che in questi giorni tornano sui banchi di. Non datevi limiti, isonoalla portata di chi decide dirsi sul". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia, che accompagna il messaggio con una foto con la figlia Ginevra. "Alla mia piccolina: ti ho guardato allontanarti con quella cartella enorme, ed eri già grande. E ho pensato -aggiunge la premier- che sono tanto, tanto fiera di te".