Scuola invasa dalle erbacce all' apertura spuntano i cartelli | Vergogna | FOTO

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Primo suono della campanella amaro per i piccoli alunni del Secondo Circolo Didattico del Linguiti di Aversa.I genitori degli alunni si sono dovuti far largo trae sporcizia per accompagnare i propri figli all'ingresso nel plesso scolastico. Una situazione di degrado che ha spinto