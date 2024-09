Scuola gli stipendi dei docenti in Italia sono i più bassi dell' Ocse

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’è in fondo alla classificaper glidegli insegnanti. Lo rileva il rapporto Education at a Glance 2024, che mette a confronto lo stato di salute'istruzione in tutto il mondo. Lana è anche quella meno finanziata: i governi investono solo il 4% del Pil, contro il 4,9% dei Paesi a sviluppo industriale avanzato.