Scandalo nella Chiesa tedesca Coprì un sacerdote pedofilo vescovo silurato da papa Francesco

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilausiliare di Hildesheim, monsignor Heinz-Günter Bongartz, si è dimesso eha accettato la rinuncia. Va in pensione a 69 anni e non ai canonici 75. Se per la diocesiil pensionamento anticipato è legato a "motivi di salute", sullo sfondo si staglia la gestione degli abusi sessualilocale. Bongartz, che negli anni ha ricoperto molti incarichi in diocesi, tra i quali dal 2007 al 2010 quello di rappresentante episcopale per le questioni sugli abusi sessuali sui minori da parte del clero, è accusato in particolare di avere coperto un prete che aveva perpetrato violenze su dei minorenni. Ilera poi morto nel 2019. La situazione col tempo sembrava essersi ricomposta. Ma non era proprio così: di recente la parrocchia di Wolfenbuttel non ha accolto Bongartz per impartire le cresime.