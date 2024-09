Sampdoria forfait quasi certo di Tutino | il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’avvio di stagione dellain Serie B non è stato dientusiasmante e la squadra non potrà permettersi un altro passo falso nel prossimo match in trasferta contro il Cosenza. La squadra è agli ordini del tecnico Sottil e le ultime novità dall’infermeria non sono positive. E’ sempre più probabile ildi Gennaro: l’attaccante si è allenato a parte dopo il risentimento al flessore della coscia sinistra. Il bomber è a rischio anche per il Sudtirol. Al suo posto pronto Nikola Sekulov. L'articolodi: ildelCalcioWeb.