Rubano le biciclette da un’auto in sosta | un 34enne arrestato

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Polizia di Stato di Modena haun cittadino italiano di 34 anni per furto aggravato in concorso.L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15:30 nei pressi di viale Martiri della Libertà, dove un agente di Polizia libero dal servizio ha segnalato un furto in corso. Due