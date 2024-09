Ritorno in classe bambini a scuola | No ai rimproveri servono empatia e ascolto Il parere della psicologa | Ogni età ha le sue cause e le sue soluzioni

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'iniziopuò essere un momento emotivamente carico per ie i ragazzi. Mentre alcuni non vedono l'ora di ritrovare i compagni e immergersi in nuove avventure scolastiche, altri vivono il(o l'inizio)con un profondo disagio. L'articoloin: “No ai”. Il: “età ha le suee le sue” .