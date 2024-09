Rimborsi | ritardi e burocrazia Per i beni mobili solo mille euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) "La realtà con cui dobbiamo fare i conti è che la maggior parte degli alluvionati romagnoli sono stati lasciati soli dal Governo, con l’unico supporto del mondo del volontariato e quello associativo". Così Legacoop Romagna torna a evidenziare il mancato rispetto della ‘promessa’ del rimborso del 100% dei danni subiti e ricorda la vicenda di Agricat, il fondo mutualistico per gli eventi catastrofali nei campi: "gli agricoltori romagnoli hanno subito rigetti inspiegabili,, risposte fuori tempo e giochi al ribasso". Il comparto delle cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna dovrebbe percepire più di 6,5 milioni di: "Ne è stato erogato il 6%. Per tre CAB (le più danneggiate dall’alluvione) ancora non è stata erogata alcuna somma, non potendo beneficiare nemmeno dell’anticipo del 30%. È ora di fare chiarezza sulla gestione deiper l’alluvione.