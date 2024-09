Ridurre i consumi e conoscere la direttiva europea Case Green | fissato un incontro pubblico

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Azioni collettive per la transizione energetica. Con lo scopo di affiancare i cittadini tra le maglie del mercato energetico, lo Sportello di Energie per la Città , la società in house del Comune, propone un ulteriore momentoinformativo nell’ambito del progetto “Cesena: azioni collettive