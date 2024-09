Richiesta di aiuto per Maurizio Schillaci | l’ex calciatore della Lazio in difficoltà

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024), ex attaccantee cugino del celebre Totò, sta attraversando un periodo molto difficile. A 62 anni,vive per strada a Palermo, in condizioni di estrema precarietà. La sua situazione è stata resa nota da Giusy Caldo, una volontaria che, insieme ad altri, sta cercando di offrire supporto al, noto come ‘il clochard con il cane‘ per la sua compagnia costante di un fedele amico a quattro zampe, si trova in uno stato di denutrizione importante. Recentemente, ha perso la sensibilità agli arti superiori e ha dovuto sottoporsi a diversi esami medici. La comunità locale si è mobilitata per aiutarlo, fornendo pasti caldi e assistenza sanitaria. Tuttavia, lesono molte e ladiè stata estesa a chiunque possa contribuire.