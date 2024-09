QUARTO GRADO | ROBERTA BRUZZONE NEW ENTRY NEL PROGRAMMA GIALLO DI RETE 4

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 12 settembre 2024) Venerdì 13 settembre, in prima serata, suquattro, torna “”, arrivato quest’anno alla 16esima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e la squadra del, riprende a indagare su casi di cronaca, attuali e del passato, in particolare quelli che vedono protagoniste – loro mal– donne vittime di femminicidio. In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri, la vicenda di Sharon Verzeni, la donna uccisa il 30 luglio scorso a Terno d’Isola (Bergamo) da Moussa Sangare. Agghiaccianti, le motivazioni addotte dal giovane: «Ho avuto un’onda emotiva e l’ho uccisa. È stato il mio primo omicidio». Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.