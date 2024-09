Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Agenzia Vista) Russia, 12 settembre 2024 I paesi dellanon starebbero solo discutendo del possibile utilizzo da parte didelleoccidentali a, della possibilità di essere coinvolti nel conflitto ucraino o meno. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir. Lo riporta la Tass. "Le missioni di volo di questi sistemi missilistici possono essere effettuate essenzialmente solo dal personale militare dei paesi della- ha affermato - Il personale militare ucraino non può quindi devono prendere una decisione: i paesi dellasono direttamente coinvolti nel conflitto militare oppure no. Se questa decisione verrà presa, ciò non significherà altro che la partecipazione diretta dei paesi della- Stati Uniti e Paesi europei - allain Ucraina". Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev