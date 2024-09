Problemi con le droghe? | in centro studi il grande cartellone in vista della convention nazionale

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Da qualche giorno ha fatto la sua comparsa, in piena zona, unpubblicitario di 6 metri di lunghezza per 3 di altezza con un'inequivocabile scritta "con le? Possiamo aiutarti". Un messaggio che, complice il netto sfondo blu, non passa di certo