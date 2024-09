Primo giorno di scuola finisce nel sangue | accoltellato 13enne

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Unè statoalla schiena da un compagno di classe a Pompei, presso l'istituto alberghiero 'Brescia' in via Sacra. L'aggressione è avvenuta al termine delle lezioni. Secondo quanto trapela tutto sarebbe nato da un diverbio per una ragazzina contesa, ma sono in corso accertamenti