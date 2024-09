Primo assaggio d' autunno scatta l' allerta gialla nel Messinese

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nuovaemanata dalla protezione civile per venerdì 13 settembre. Così come riporta il bollettino, in tutta la Sicilia si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività