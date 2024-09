Pompei Lite a scuola per una ragazza studente accoltellato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un quattordicenne è statoda un coetaneo, in unadi, al culmine di unache, secondo le prime informazioni, sarebbe scattata per un. La vittima, ferita alla schiena, è stata soccorsa ma non è in pericolo di vita. Il responsabile è stato fermato. Nella mattinata del 12 settembre un ragazzino di 14 anni che frequenta un istituto alberghiero nel comune di, in provincia di Napoli, ha subito un accoltellamento da parte di un suo coetaneo al termine della. Il giovane, di soli 14 anni, è stato ferito alla schiena ma secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, ha ricevuto immediate cure e non sarebbe in pericolo di vita. L’re si trova in questo momento negli uffici del commissariato. La sua posizione sarà valutata dalla Procura dei Minori di Napoli.