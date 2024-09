Piedi per terra ma si vuole sognare | la città abbraccia l' Ancona | VIDEO

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024)- Grande festa in piazza Cavour per la presentazione dell'. Mister Gadda non fa proclami, mafar dimenticare il recente e tormentato passato biancorosso. Tanti i bambini che sventolavano bandiere, segnale di un futuro che latorna a vedere con fiducia. Il campo ha già