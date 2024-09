Perseguita la ex con messaggi e chiamate in piena notte | 50enne arrestato

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Continuava are l'ex convivente con telefonate eanche nel cuore della, nonostante fosse già stato colpito da un divieto di avvicinamento per le reiterate condotte vessatorie. Per questo motivo un genovese di 50 anni è finito agli arresti domiciliari a Santa Margherita