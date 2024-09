Pensioni di vecchiaia 2024 l’allarme della SPI CGIL | la metà sono inferiore ai 1000 euro

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lo Spidel Veneto ha condotto un’analisi approfondita sulledidel settore privato nel 2023, rivelando una situazione allarmante per molti pensionati veneti. Secondo lo studio, il 40% dellediai millemensili, con un importo medio di circa 1.260lordi al mese.L’indagine ha messo in luce significative disparità tra territori e comuni, nonché una marcata differenza tra gli assegni percepiti dagli uomini e quelli delle donne. dati, elaborati dai report dello Spinazionale, prendono in esame ledidel settore privato per ogni comune italiano.sotto ai mille: SPIha condotto uno studio L’importo medio di 1.260lordi mensili, al nettotassazione, raggiunge a malapena i mille