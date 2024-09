Passeggiata a 700 chilometri d’altezza La prima di SpaceX

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un piccolo passo per un uomo (e una donna) un grande passo per l’umanità (e il libero mercato). Come cambia il tempo. A quasi sessant’anni dallaspaziale (punto segnato dai sovietici nel 65, con qualche mese di anticipo sugli Usa)riscrive la storia, con laspaziale privata, condotta dall’equipaggio del modulo Crew Dragon, parte della missione Polaris Dawn.